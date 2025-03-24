«Это самая холодная погода в моей жизни!» Сборная Замбии уже в России

Мы обсудили с защитником сборной Замбии Кабасо Чонго первые впечатления от России и узнали, почему главная звезда Замбии и нападающий «Лестера» Дака не примет участие в матче. А ещё Кабасо хочет играть в РПЛ, только есть нюанс: ему 33 года.