«Вместо Дзюбы я буду травить байки!» Карпин — перед матчем с Замбией

— Не вижу, кто бы перерос РПЛ. Месси и Роналду у нас нет. Некоторые даже не доросли до уровня премьер-лиги. Да, есть плеяда молодых игроков, которые и вызываются в сборную России. Например, Батраков, Пиняев. Если они будут развиваться правильно, если крыша не съедет… Все зависит не только от чемпионата России, но и от них самих.