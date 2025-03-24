«Вместо Дзюбы я буду травить байки!» Карпин — перед матчем с Замбией

Во вторник, 25 марта, сборная России сыграет с Замбией. В понедельник наша национальная команда провела предматчевую тренировку, а Валерий Карпин ответил на вопросы СМИ.
Мы придем к Николичу и Семаку и скажем: «Ставьте россиян в защиту». Они ответят: «Вы идиоты?»
— Разбирали ли вы соперника? Смотрели нарезки, как играет Замбия?
— Если мы смотрели Гренаду и Бруней, думаете, Замбию не смотрели? По этой команде гораздо больше информации, чем по предыдущим соперникам. Больше записей, они лучше. Игрокам показали и рассказали все, что считали нужным. Сильные стороны? Прежде всего африканские сборные — мощные и сильные. Но у них есть проблемы с точки зрения организации игры. Это не проблема какой-то конкретной страны, а в принципе.
— Является ли позиция центрального защитника в сборной России проблемной?
— Семь пядей во лбу тут иметь не надо. Сколько россиян [играет в центре обороны] в топ-6 клубов РПЛ? Мало. Что с этим делать? Никто не знает. Мы придем к Николичу и Семаку и скажем: «Ставьте россиян в защиту». Они проиграют два матча и ответят: «Вы что, идиоты?».
— После отъезда Артема Дзюбы из сборной России кто перенял на себя звание главного сигма-боя?
— Скуф остался тот же — я. Онопко — скуф вообще конченый. А сигма-бои — все, кто остался из игроков в команде.
— Как, на ваш взгляд, изменилась атмосфера в команде при Артеме Дзюбе?
— Трудно судить, как изменилась атмосфера. На ужине Артем собирал всех вокруг себя, рассказывал байки. Это было. Но как это влияет на атмосферу, не знаю. Как он изменился с 2010-х годов? Трудно судить по одной поездке в машине в Новогорск.
— Кто теперь будет травить байки? Дзюба уехал.
— Я буду. До этого же были люди, которые травили.
Не вижу тех, кто перерос уровень РПЛ. Месси и Роналду у нас нет
— В России выросла плеяда молодых игроков, имена которых все чаще звучат в контексте возможного отъезда в Европу. Обращался ли к вам кто-то за советом? Или россиян там не ждут?
— Беседы с игроками по поводу возможного отъезда не ведем — некогда, готовимся к играм. Если спросят совета, можем пообщаться. Не соглашусь с вами по поводу того, что в Европе российских игроков не ждут. Предложение [из Европы] может быть и в 20 лет, и в 26, и в 28. Если будет в 20 — надо быть готовым.
— А кто-то, на ваш взгляд, уже перерос уровень РПЛ? Кому пора пробовать свои силы в Европе?
— Не вижу, кто бы перерос РПЛ. Месси и Роналду у нас нет. Некоторые даже не доросли до уровня премьер-лиги. Да, есть плеяда молодых игроков, которые и вызываются в сборную России. Например, Батраков, Пиняев. Если они будут развиваться правильно, если крыша не съедет… Все зависит не только от чемпионата России, но и от них самих.
— Кто из молодых талантов не раскрылся?
— Все, с кем я работал, все раскрылись. Условно, говорили про [Дениса] Давыдова, Федун его называл Месси — вот он и закончил. Были молодые игроки, которые могли бы, но что-то пошло не так…
— После завершения завтрашнего матча выступит рэпер Macan. В его тексте есть строчка: «Покидаю дождливый Ростов». Вы этот город уже покинули — привыкаете к Москве?
— Слышал про рэпера Macan. Знаю его песню: про «сумку Birkin» или «асфальт восемь», что-то такое. Это слышал!
Привыкаю к Москве, опять надо это делать. Привыкаю к пробкам, тут за пять минут не доберешься никуда
— Вам комфортнее жить в Ростове?
— С точки зрения жизни мне комфортнее в Ростове. Кому-то нужна красивая чистая Москва. А кому-то нужно время, которое не хочется тратить на дорогу.
— Нет ли у вас желания сыграть со сборной России в Ростове?
— Было бы прикольно сыграть в Ростове. Мы никогда не отказывались от игр в регионах. Играли и в Краснодаре, и в Санкт-Петербурге.
Артем Бухаев