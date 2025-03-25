«Ребята говорили: “Этот самолет нас убьет”. Подробности о трагедии со сборной Замбии

Скоро сборная России проведет товарищеский матч с Замбией. С ней, к сожалению, связана одна из крупнейших авиакатастроф в мире футбола. Самолет — самое надежное и безопасное средство передвижения. Но это сейчас, в эпоху детальных проверок и перепроверок, почти полного исключения человеческого фактора и других мер предосторожности. В истории так было не всегда, и случалось, что какие-то неисправности воздушного судна или ошибки экипажа приводили к трагедиям.
Все мы помним о громких авиакатастрофах из мира спорта — знаменитая мюнхенская трагедия, крушение самолета бразильского «Шапекоэнсе», кошмар с гибелью состава хоккейного клуба «Локомотив». В истории были и другие примеры — в 1949-м погибли 18 футболистов «Торино», в 1960-м — футболисты сборной Дании, в 1979-м — 17 игроков «Пахтакора».
В этом списке должна быть еще одна трагедия, о которой вспоминают достаточно редко. Это авиакатастрофа 1993 года, в которой погибли 30 человек, включая 18 игроков национальной сборной Замбии.
Что случилось?
У федерации футбола Замбии возможности были не очень широкими — к 1993 году финансирование сократили, несмотря на то что команда добивалась успехов. В 1988-м замбийцы дошли до ¼ финала Олимпиады, в 1990-м взяли бронзовые медали на Кубке африканских наций, а двумя годами позже остановились на стадии четвертьфинала.
Сборная играла и побеждала, хотя организовывать перелеты федерации было невероятно тяжело. Для экономии денег там обратились к военно-воздушным силам страны — военные любезно согласились предоставить национальной команде двухмоторный самолет канадского производства. 25 апреля 1993-го Замбия разгромила в рамках отбора сборную Маврикия, а уже через пять дней должна была сыграть с Сенегалом в гостях.
Проблема состояла в том, что самолет не предназначался для дальних перелетов, поэтому в пути до столицы Сенегала было предусмотрено множество остановок. Сначала команда переночевала дома, в Лусаке, а затем снова отправилась в путь. Первая остановка была в Браззавиле, Конго, — самолет вылетел с огромной задержкой, потому что в стране почему-то не хотели принимать замбийскую сборную.
После первой остановки был проведен осмотр самолета, который выявил ряд недочетов. Говорят, механики предупреждали, что машина может не выдержать перелет. Несмотря на предостережения, самолет без проблем долетел до второй остановки — аэропорта в Либревиле, Габон. Там воздушное судно снова было осмотрено — уже после катастрофы министр транспорта страны утверждал, что машина прошла все необходимые проверки.
Катастрофа случилась уже после дозаправки и вылета из Габона. Спустя несколько минут после взлета у самолета загорелся левый двигатель. Затем случилось необъяснимое — капитан судна зачем-то отключил рабочий правый двигатель. Судя по дальнейшим разбирательствам, датчики могли просто не работать или показывать неверную информацию — перепутать, какой двигатель неисправен, было очень просто.
После отключения второго двигателя самолет стал резко снижаться и упал в Атлантический океан в 500 метрах от побережья Габона. Все 30 человек, которые находились на борту, погибли.
Выяснение обстоятельств произошедшего заняло долгие годы — только в 2003 году был предоставлен отчет об обстоятельствах крушения. Среди причин назывались отказ двигателя, неисправность электрооборудования и усталость экипажа, повлекшие за собой ошибку пилота. Правда, родственников погибших это не устроило — они до сих пор пытаются добиться проведения внятного и справедливого расследования.
Вообще, расследование затянулось по двум простым причинам — во-первых, дипломатические отношения между Замбией и Габоном были очень напряженные, а после авиакатастрофы они испортились еще сильнее. В народе даже пошли конспирологические теории о том, что самолет сбили ВВС Габона, а многочисленные «очевидцы» утверждали, что видели момент взрыва своими глазами. Во-вторых, из-за того, что самолет был военным, на его борту просто не был предусмотрен черный ящик. Проще говоря, разговоры экипажа никуда не записывались — понять, что происходило в кабине пилотов в тот злополучный момент, уже никогда и никому не удастся.
Обновление сборной
Сборную пришлось собирать заново с нуля. Замбийской федерации футбола стали предлагать помощь по всему миру, и в конце концов команда отправилась на сборы в Данию, где сыграла несколько матчей с местными клубами из низших лиг. Футболист Калуша Бвалия, который по случайному стечению обстоятельств не оказался в том самолете, позже говорил, что видел почти всех партнеров по сборной впервые.
Интересно, что уже в 1994-м Замбия получила шанс впервые в истории попасть на чемпионат мира. В заключительном туре отборочного цикла им предстояла игра с Марокко — замбийцев устроила бы даже ничья. Правда, в итоге Замбия проиграла, а на ЧМ поехали марокканцы. Козлом отпущения стал судья той встречи Жан-Фидель Дирамба, который… был родом из Габона.
В том же 1994-м замбийцы успешно выступили на Кубке африканских наций — обновленная команда сразу дошла до финала, где уступила Нигерии со счетом 1:2. К слову, уже спустя много лет, в 2012 году, сборная Замбии все-таки выиграла этот турнир.
Слова замбийских игроков
На тот роковой рейс не попал Чарли Мусонда. Вы могли слышать это имя — его сын Чарли Джуниор долгое время числился в молодежке «Челси» и играл за молодежные сборные Бельгии.
Чарли-старший в 1993-м восстанавливался от травмы колена. Он мог бы сыграть, но врачи посоветовали ему повременить с возвращением на поле и дождаться полного выздоровления. В 2022-м футболист поделился другим инсайдом — по его словам, его спас директор «Андерлехта» Мишель Вершурен.
«Ты спас меня, заставив меня принять тяжелое решение остаться, вместо того чтобы играть за родину», — говорил Чарли Мусонда-старший.
«Мой отец был в ярости, что ему не разрешили сыграть в матче. Два дня спустя самолет потерпел крушение. Если бы он тогда полетел, меня бы не было на этом свете», — рассууждает уже Чарли Мусонда-младший.
На тот же рейс не попал упомянутый Калуша Бвалия, который тогда выступал за голландский ПСВ. Он был легионером, который должен был самостоятельно добраться до Сенегала, поэтому собирался лететь совсем по другому пути.
«Когда я приехал в Замбию, то каждый раз, когда меня видели люди, они начинали плакать. В субботу самолет улетел в Габон, откуда привез тела погибших. Когда самолет сел в аэропорту, только тогда я понял, что я больше никогда не увижу ребят», — рассказывал Калуша Бвалия.
«Я не понимал, что случилось, — признается Фримен Чабала, сын голкипера сборной Замбии Дэвида Чабала. — Я постоянно спрашивал об этом, а мне говорили только, что “папа не вернется”. Я не понимал, с чего это вдруг отец решил не возвращаться домой. Это было что-то, с чем мне было очень тяжело справиться долгое время».
Калуша Бвалия позже говорил, что игроки сборной Замбии давно жаловались на состояние самолета, который их возил на матчи.
«Ребята говорили: “Этот самолет нас убьет”, — рассказывал он. — У федерации не было денег на чартерные рейсы, поэтому дешевле всего было взять самолет у военных. Когда оглядываешься назад и видишь только новые лица, а не те, которые ты наблюдал последние 10 лет, ощущаешь тяжелое чувство. Но стоит отдать должное тем, кто заменил наших павших героев».
Даниил Матвеев