«Ребята говорили: “Этот самолет нас убьет”. Подробности о трагедии со сборной Замбии

Вообще, расследование затянулось по двум простым причинам — во-первых, дипломатические отношения между Замбией и Габоном были очень напряженные, а после авиакатастрофы они испортились еще сильнее. В народе даже пошли конспирологические теории о том, что самолет сбили ВВС Габона, а многочисленные «очевидцы» утверждали, что видели момент взрыва своими глазами. Во-вторых, из-за того, что самолет был военным, на его борту просто не был предусмотрен черный ящик. Проще говоря, разговоры экипажа никуда не записывались — понять, что происходило в кабине пилотов в тот злополучный момент, уже никогда и никому не удастся.