Африканцев разнесли без Дзюбы: сборная России продолжает бить рекорды

Тот самый матч недельной давности с Гренадой оказался историческим: Валерий Карпин сменил гнев на милость и пригласил (как оказалось позднее, на один матч) Артема Дзюбу разобраться с футбольным «карликом». Ссора осталась позади, форвард вышел на матч с капитанской повязкой и забил. Всего раз, больше было и не надо! Ведь благодаря этому голу один из главных героев домашнего чемпионата мира 2018 года, вернувшийся спустя почти четыре года в команду № 1, забил рекордный, 31-й мяч в футболке национальной сборной. Александр Кержаков (30) остался позади — еще одно уникальное достижение в активе Дзюбы.