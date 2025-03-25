Африканцев разнесли без Дзюбы: сборная России продолжает бить рекорды

Сборная России по футболу снова одержала разгромную победу в товарищеском матче на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина: вслед за командой Гренады пять безответных мячей пропустили игроки из Замбии. РИА Новости Спорт — о продолжении голевой феерии в столице, шикарном перфомансе Максима Глушенкова и новом рекорде национальной команды, которая не пропускает уже полтора года.
Дзюба приехал — Дзюба уехал
Тот самый матч недельной давности с Гренадой оказался историческим: Валерий Карпин сменил гнев на милость и пригласил (как оказалось позднее, на один матч) Артема Дзюбу разобраться с футбольным «карликом». Ссора осталась позади, форвард вышел на матч с капитанской повязкой и забил. Всего раз, больше было и не надо! Ведь благодаря этому голу один из главных героев домашнего чемпионата мира 2018 года, вернувшийся спустя почти четыре года в команду № 1, забил рекордный, 31-й мяч в футболке национальной сборной. Александр Кержаков (30) остался позади — еще одно уникальное достижение в активе Дзюбы.
Дальше — без Артема. Нападающий покинул команду, так надоевшие Карпину разговоры о конфликте с форвардом и рекордном голе остались позади. К Замбии сборная подошла с куда меньшим информационным шумом, который не мешал готовиться к более статусной сборной.
Что надо знать о гостях?
- Сборная России впервые играла с этой сборной.
- Замбия не знала поражений в пяти матчах кряду.
- Идет на 87 месте в рейтинге ФИФА.
- Несмотря на то, что замбийцы никогда не играли на чемпионатах мира (шансов поехать на мундиаль 2026-го почти нет), в 2012 году эта команда выиграла Кубок Африки, что является самым большим достижением в истории сборной.
- Капитан Кингс Кангва поиграл за тульский «Арсенал».
- Руководит сборной Замбии израильский тренер Авраам Грант. В Москву он уже приезжал со сборными родной страны и Ганы, а также с лондонским «Челси». Тот финал Лиги чемпионов на дождливых «Лужниках» Грант забудет не скоро: в мае 2008 года «синие» были ничуть не хуже «Манчестер Юнайтед», однако Джон Терри поскользнулся… Что было дальше, вы сами прекрасно помните.
- Черная страница в истории футбола: в апреле 1993 года африканская сборная летела на военном самолете на матч отбора к ЧМ со сборной Сенегала и в полном составе погибла в результате авиакатастрофы. Воздушное судно из-за неисправности двигателя упало в море рядом с Габоном.
Быстрый гол. И затишье
Карпин кардинально изменил состав по сравнению со встречей с Гренадой. Помимо Дзюбы, из сборной уехали Даниил Фомин и Александр Солдатенков. Из-за переутомления в расположение клубов также вернулись Иван Обляков и Иван Сергеев. Что касается «старта», то в ворота встал спартаковец Александр Максименко. В списке снова нашлось место Максиму Глушенкову — представитель «Зенита», еще недавно признававшийся в нежелании играть за национальную команду в матчах с малоизвестными соперниками, стал единственным, кто начал оба мартовских противостояния россиян с первых минут.
Более того, Глушенков и открыл счет! Причем сделала это сборная на порядок быстрее, чем в матче с Гренадой: уже на восьмой минуте Данил Круговой покатил на Максима, и последний шикарно воспользовался прострелом, положив под перекладину. Вратарь Тостер Нсабата не среагировал — таким получился дебютный гол Глушенкова в сборной России.
До 44-й минуты команды совсем не спешили забивать. Замбийцы не подходили к воротам Максименко, а сборной России не хватало заключительного удара. Но прямо перед перерывом все сложилось как нельзя лучше: снова Круговой отдал с левого фланга, и снова дебютный гол! На сей раз впервые за национальную команду отличился Илья Вахания из «Ростова».
Дебютный хет-трик Глушенкова
Во второй половине встречи Максим был неудержим. Пока Николай Комличенко никак не мог огорчить Замбию, «зенитовец» оформил дубль после передачи Вахании.
А вот как Глушенков забил третий, на сей раз ассистировал Андрей Мостовой.
С MVP матча все ясно. Но Алексей Батраков тоже хорош! Продавил защиту после отскока и забил поникшей Замбии пятый. Шла 73-я минута, и, казалось, еще пару-тройку раз африканцам придется снова развести мяч с центра поля.
Но нет, на этом Россия успокоилась, и счет остался неизменным. Что показательно, судья, несмотря на множество замен, даже не стал ничего добавлять к основному времени.
Новые рекорды сборной
В прошлую среду мы писали, что благодаря победам над Кубой, Сербией, Белоруссией, Вьетнамом, Брунеем, Сирией и Гренадой команда Карпина наколотила лучшую сухую победную серию в мировом футболе. Сегодня общий счет достиг показателя 44:0.
- Парни Карпина ни разу не пропустили с 16 октября 2023 года, когда не смогли одолеть кенийцев (2:2). «На ноль» сыграны уже 774 минуты!
- Более того, национальная команда в рекордный, восьмой раз подряд сыграла на ноль. Предыдущая суперсерия была установлена в 1991 году, когда отечественной сборной (на тот момент — СССР) руководил Анатолий Бышовец.
- Также наши футболисты выиграли восьмой матч подряд. До повторения рекорда сборной, которая сияла при Олеге Романцеве в 1995—1996 годах, остается четыре матча.
Иван Орехов