Футболисты молодежной сборной Беларуси победили турков в гостевом спарринге

Сегодня в Стамбуле белорусы открыли счет на 30-й минуте после точного удара Руслана Мялковского. Пропустив мяч, турки бросились отыгрываться, и незадолго до перерыва восстановили равновесие. Во второй половине игры хозяева действовали гораздо активнее, но в одной из контратак Кирилл Цепенков снова вывел гостей вперед. Тут же турки сравняли счет, однако незадолго до финального свистка Кирилл Цепегков эффектным ударом забил победный гол — 3:2 в пользу белорусской «молодежки».
На прошлой неделе в турецкой Анталии подопечные Виталия Павлова обыграли молодежную сборную Северной Македонии с результатом 3:1. В составе победителей мячи забили Александр Французов (с пенальти), Илья Дубинец и Кирилл Цепенков.
Осенью белорусские футболисты начнут выступление в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы. Их оппонентами в квалификационной группе 9 будут команды Австрии, Бельгии, Дании и Уэльса.