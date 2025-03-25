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Футболисты молодежной сборной Беларуси победили турков в гостевом спарринге

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) обыграли турецких сверстников в гостевом контрольном поединке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Стамбуле белорусы открыли счет на 30-й минуте после точного удара Руслана Мялковского. Пропустив мяч, турки бросились отыгрываться, и незадолго до перерыва восстановили равновесие. Во второй половине игры хозяева действовали гораздо активнее, но в одной из контратак Кирилл Цепенков снова вывел гостей вперед. Тут же турки сравняли счет, однако незадолго до финального свистка Кирилл Цепегков эффектным ударом забил победный гол — 3:2 в пользу белорусской «молодежки».

На прошлой неделе в турецкой Анталии подопечные Виталия Павлова обыграли молодежную сборную Северной Македонии с результатом 3:1. В составе победителей мячи забили Александр Французов (с пенальти), Илья Дубинец и Кирилл Цепенков.

Осенью белорусские футболисты начнут выступление в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы. Их оппонентами в квалификационной группе 9 будут команды Австрии, Бельгии, Дании и Уэльса.