Футболисты молодежной сборной Беларуси победили турков в гостевом спарринге

Сегодня в Стамбуле белорусы открыли счет на 30-й минуте после точного удара Руслана Мялковского. Пропустив мяч, турки бросились отыгрываться, и незадолго до перерыва восстановили равновесие. Во второй половине игры хозяева действовали гораздо активнее, но в одной из контратак Кирилл Цепенков снова вывел гостей вперед. Тут же турки сравняли счет, однако незадолго до финального свистка Кирилл Цепегков эффектным ударом забил победный гол — 3:2 в пользу белорусской «молодежки».