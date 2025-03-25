Белорусы обыграли на выезде азербайджанских футболистов

Сегодня в Баку подопечные Карлоса Алоса сразу захватили инициативу и заставили хозяев думать только об обороне. Очень активно действовали Трофим Мельниченко, Виталий Лисакович, Валерий Громыко, но в первом тайме мяч в ворота не попал. После перерыва игра выровнялась и голкиперу гостей Федору Лапоухову пришлось несколько раз отражать опасные удары соперников. И все же счет открыли белорусы — на 59-й минуте встречи после подачи с правого фланга точный удар нанес Павел Забелин. На этом гости не остановились и еще через 20 минут Никита Демченко установил окончательный результат.