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Белорусы обыграли на выезде азербайджанских футболистов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси одержали вторую выездную победу в контрольных матчах нового сезона, обыграв команду Азербайджана со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Баку подопечные Карлоса Алоса сразу захватили инициативу и заставили хозяев думать только об обороне. Очень активно действовали Трофим Мельниченко, Виталий Лисакович, Валерий Громыко, но в первом тайме мяч в ворота не попал. После перерыва игра выровнялась и голкиперу гостей Федору Лапоухову пришлось несколько раз отражать опасные удары соперников. И все же счет открыли белорусы — на 59-й минуте встречи после подачи с правого фланга точный удар нанес Павел Забелин. На этом гости не остановились и еще через 20 минут Никита Демченко установил окончательный результат.

На прошлой неделе в своем первом спарринге нового сезона белорусские футболисты разгромили в Душанбе команду Таджикистана со счетом 5:0. Следующие контрольные матчи белорусы проведут в начале лета. На 10 июня запланирован домашний поединок со сборной России.