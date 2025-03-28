Николай Комличенко: Подкололи с Дзюбой друг друга насчет веса и жировой

— Не сильно неожиданным. Мы все были готовы к этому. Но думали, что уход случится чуть позже — по окончании сезона. Поэтому ничего такого трагического не случилось. Тем более ничего не поменялось после ухода Валерия Георгиевича — штаб ведь остался тот же. Нынешний главный тренер Джонатан Альба работал помощником у Георгиевича, все остальные тренеры тоже были с нами и раньше. Поэтому тренировочный процесс и тактика не изменились.