Карпин поделился воспоминаниями о последнем официальном матче сборной России с Хорватией

Сборная России уступила команде Хорватии в выездном матче квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре и упустила прямую путёвку в финальную стадию турнира. Игра проходила в ноябре 2021-го и стала последней официальной для сборной России. С тех пор подопечные Валерия Карпина принимали участие только в товарищеских встречах.