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Матчи сборной России с Гренадой и Замбией посмотрели 8,4 млн зрителей

Две товарищеские встречи сборной России во время мартовского тренировочного сбора посмотрели 8,4 млн человек.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба национальной команды в телеграм-канале, ссылаясь на данные Mediascope, встреча Россия — Гренада собрала у экранов 4,2 млн зрителей. Столько же просмотров было у второго матча сборной России — с командой Замбии.

«Спасибо, что болеете! Спасибо, что смотрите. Начали новый год с отличных показателей!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в официальном телеграм-канале.

Напомним, матч России и Гренады состоялся 19 марта в Москве, игра с Замбией также была проведена в столице России 25 марта. Обе встречи завершились крупными победами подопечных Валерия Карпина с одинаковым счётом 5:0.