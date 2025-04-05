Приводил Роналду к триумфу, а сейчас на дне в бывшей стране СССР. Где сейчас Сантуш?

Потерять легендарного Фернанду Сантуша из вида в последние годы — задача весьма простая. После триумфального Евро и победы в первой Лиги Наций в 2019-м карьера коуча складывается, мягко говоря, скомкано. Вспомнить о нем помогли звенящие заголовки: бывший тренер сборной Португалии валится с Азербайджаном: вплоть до унизительных рекордов.
Из Португалии Сантуш уезжал без лоска: решил не выпускать Роналду на матчи плей-офф катарского ЧМ и отлетел от Марокко уже в ¼ — пощечина 0:1 от африканской сборной отправила тренера в отставку. Тогда на рулевого обрушились многие — или, кажется, все. Ярче всех — сестра Криша.
«Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию. #fernandosantosout [Фернанду Сантуш — на выход]», — писала Элма в социальных сетях.
После Португалии Сантуш быстро сориентировался со сборной Польши — подхватил ее уже в январе 2023-го (напомним, ЧМ закончился в декабре 2022-го). Однако долго там Фернанду не продержался — той же осенью ушел после того как команда проиграла 3 из 5 матчей отбора на Евро и шла предпоследней в группе с Албанией, Чехией, Молдовой и Фарерами.
Спустя почти 15 лет Сантуш снова схватился за клуб — в 2010-м был ПАОК, а уже в 2024-м — «Бешикташ», куда, кстати, отправляли и Черчесова. Португалец недолго продержался и там — уволили вообще через 3 месяца. Получилось второе увольнение за полгода — так себе строчка в резюме. С таким, однако, с удовольствием взяли в сборную Азербайджана.
Туда Сантуша назначили летом 2024-го, как раз через полгода после увольнения из Турции. Задачи стояли непропорционально великие — успешная квалификация на ЧЕ-2028 (первая в своем роде).
Последние восемь матчей сборной Азербайджана выглядят так:
- 0:2 от Белоруссии.
- 0:3 от Гаити.
- 6:0 от Швеции.
- 0:0 с Эстонией.
- 1:3 от Словакии.
- 3:1 от Эстонии.
- 2:0 от Словакии
- 1:3 от Швеции
Итого — 3 гола и 22 (!) пропущенных. С такими результатами, кажется, Сантуш не доработает до конца весны: если поражения от Швеции и Словакии хоть как-то можно списать на разницу в классе, то объяснить 0:3 от Гаити — задача непростая. Теперь команда официально вылетела в Лигу D — прямо к Гибралтару и Лихтенштейну.
Такие показатели сборной — худший результат для тренеров сборной Азербайджана за последние 30 лет.
Вряд ли Сантуш мечтал попасть в историю таким образом.
Николай Соников