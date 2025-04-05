Приводил Роналду к триумфу, а сейчас на дне в бывшей стране СССР. Где сейчас Сантуш?

Спустя почти 15 лет Сантуш снова схватился за клуб — в 2010-м был ПАОК, а уже в 2024-м — «Бешикташ», куда, кстати, отправляли и Черчесова. Португалец недолго продержался и там — уволили вообще через 3 месяца. Получилось второе увольнение за полгода — так себе строчка в резюме. С таким, однако, с удовольствием взяли в сборную Азербайджана.