Прибили сборную жестокими санкциями, а после без причины их сняли. Поведение ФИФА не понял никто

В 2024-м ФИФА неожиданно открыла новое дело против Нсуэ. Эмилио напомнили: он все еще не имеет права выступать за Экваториальную Гвинею. В ФИФА провели расследование и вспомнили о всех матчах сборной, в которых Эмилио участвовал без разрешения. Результат — 15 страниц обвинений и штраф в 150 тысяч. Ни от игрока, ни от федерации комментариев не последовало. Нсуэ отстранили от игры за любые сборные на шесть месяцев. Две победы на старте отборочного турнира превратились в технари, а Экваториальная Гвинея выпала из зоны стыковых матчей.