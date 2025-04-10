Прибили сборную жестокими санкциями, а после без причины их сняли. Поведение ФИФА не понял никто

Сборная Экваториальной Гвинеи бодро начала отборочный турнир к ЧМ-2026: обыграли Намибию и Либерию с одинаковым счетом 1:0. Оба победных гола забил Эмилио Нсуэ — лучший бомбардир в истории сборной. Вингер дебютировал за Экваториальную Гвинею в 2013-м и за десять лет забил рекордные 23 мяча. Благодаря голам Эмилио сборная Экваториальной Гвинеи шла в зоне стыковых матчей — но ФИФА неожиданно аннулировала результаты двух первых матчей. Вместо шести очков чиновники присудили команде два технических поражения.
Оказалось, Нсуэ нельзя играть за сборную Экваториальной Гвинеи. Все из-за смены спортивного гражданства в 2013-м. До того Эмилио играл за все возраста юношеской сборной Испании. С Испанией вингер дважды выигрывал молодежные Чемпионаты Европы: в 2007-м и 2011-м. Нсуэ играл в одной команде с Давидом Де Хеа, Хуаном Матой и Сесаром Аспиликуэтой. Из-за бешенной конкуренции Эмилио провел на поле всего одну минуту в матче с Чехией.
В 2013-м Нсуэ решил, что пора вернуться к корням, и принял предложение из Экваториальной Гвинеи. Чиновники быстро подготовили все необходимые документы для Королевской испанской футбольной федерации и согласовали переход.
В ФИФА сразу обратили внимание африканских функционеров: Нсуэ нельзя выступать за новую сборную, пока его дело находится в Комитете по определению статуса игроков. Именно это подразделение утверждает или блокирует смену спортивного гражданства футболистов. Несмотря на предупреждение, 24 марта Эмилио дебютировал за Экваториальную Гвинею и даже оформил хет-трик в ворота Кабо-Верде.
После второго матча Нсуэ в новой сборной ФИФА оштрафовала федерацию Экваториальной Гвинеи на 55 тысяч евро. В обоих матчах команде присудили технические поражения. Тогда в Экваториальной Гвинее опомнились и предоставили все имеющиеся документы ФИФА. После долгих разбирательств и проверок в федерацию пришел ответ: переход Нсуэ нелегален. Чиновники ФИФА заявили, что игрок получил гражданство Экваториальной Гвинеи позже, чем был заигран за сборную Испании.
Несмотря на такое решение, Эмилио не исключили из сборной. Вингер просто появлялся только в матчах под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ), там на претензии ФИФА смотрели сквозь пальцы.
В 2015-м Нсуэ поехал на Кубок африканских наций в статусе капитана и дошел со сборной до полуфинала. Там Экваториальная Гвинея проиграла Гане 0:3, а для вингера турнир закончился скандалом. Вместе с еще одним футболистом его убрали из заявки за нарушение дисциплины. Но конфликт замяли, и Нсуэ снова принялся штамповать голы в отборах на следующий Кубок африканских наций.
Удивительное произошло в ноябре 2015 года: Эмилио отыграл матч отбора на ЧМ-2018 против Марокко. Игра проходила под эгидой ФИФА, и чиновники могли снова оштрафовать сборную, но никаких санкций не последовало. О Нсуэ просто забыли. С того момента Эмилио провел восемь матчей вне КАФ без каких-либо последствий.
За десять лет в сборной Нсуэ стал лучшим бомбардиром в ее истории. Особенно ярко вингер засветился на Кубке африканских наций в 2024-м. Эмилио забрал золотую бутсу турнира благодаря хет-трику в матче с Гвинеей-Бисау и дублю в ворота Кот-д’Ивуара. На клубном уровне вингер выступал скромнее: Нсуэ скитался по клубам Чемпионшипа и Сегунды, но нигде не забивал больше шести голов за сезон. После нескольких лет в чемпионате Кипра Эмилио осел в «Интерсити» из третьей испанской лиги.
В 2024-м ФИФА неожиданно открыла новое дело против Нсуэ. Эмилио напомнили: он все еще не имеет права выступать за Экваториальную Гвинею. В ФИФА провели расследование и вспомнили о всех матчах сборной, в которых Эмилио участвовал без разрешения. Результат — 15 страниц обвинений и штраф в 150 тысяч. Ни от игрока, ни от федерации комментариев не последовало. Нсуэ отстранили от игры за любые сборные на шесть месяцев. Две победы на старте отборочного турнира превратились в технари, а Экваториальная Гвинея выпала из зоны стыковых матчей.
Абсурда ситуации добавило следующее решение ФИФА. Спустя пару месяцев чиновники неожиданно одобрили запрос о переходе Нсуэ в сборную Экваториальной Гвинеи. С игрока сняли дисквалификацию, а штраф уменьшили вдвое. Теперь Эмилио может официально выступать за сборную Экваториальной Гвинеи. Что изменилось в кабинетах ФИФА неизвестно, но возвращать сборной шесть отобранных очков никто не стал. Теперь Экваториальной Гвинеи будет очень сложно бороться даже стыки — отрыв от заветной второй строчки составляет пять очков.
Алексей Прохоров