Стала известна возможная дата матча сборной Карпина и команды Индонезии

«Сам матч можно провести как в России, так и в Индонезии. Еще прозвучала идея, можно даже организовать небольшой турнир, пригласить сюда еще пару сборных стран, например, Малайзию. Таким образом, когда наша сборная прилетит сюда, она могла бы сыграть несколько матчей. В принципе, готовность со стороны Индонезии есть, они действительно не против, их это тоже интересует. Мы ведем обсуждения и очень надеемся, что что-то все-таки сложится именно в сентябре», — добавил Толченов.