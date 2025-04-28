Стала известна возможная дата матча сборной Карпина и команды Индонезии

ДЖАКАРТА, 28 апр — РИА Новости. Россия и Индонезия могут провести товарищеский матч по футболу в сентябре, место проведения соревнования пока выбирается, заявил РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
«Действительно, в сентябре у нас есть возможное окно для проведения матча наших сборных по футболу. Это зависит от международного расписания отборочных турниров. В июне и сентябре у Индонезии есть специальные окна для таких международных дружественных игр. В июне Индонезия все еще участвует в отборочных мероприятиях на Чемпионат мира», — рассказал дипломат.
По его словам, сейчас есть три варианта соперника России на матче — это национальная сборная Индонезии, молодежная сборная игроков до 21 года, наиболее вероятный вариант — юниоры до 17 лет.
«Сам матч можно провести как в России, так и в Индонезии. Еще прозвучала идея, можно даже организовать небольшой турнир, пригласить сюда еще пару сборных стран, например, Малайзию. Таким образом, когда наша сборная прилетит сюда, она могла бы сыграть несколько матчей. В принципе, готовность со стороны Индонезии есть, они действительно не против, их это тоже интересует. Мы ведем обсуждения и очень надеемся, что что-то все-таки сложится именно в сентябре», — добавил Толченов.