Кавазашвили хотел бы, чтобы состоялся матч между сборными России и Грузии по футболу

«Мне бы очень хотелось, чтобы матч между сборными России и Грузии состоялся. Если кто-то вдруг не хочет, то это не наши проблемы. Спорт — это то, что объединяет людей. Но пока официальных заявлений о возможности его проведения нет, так что детально что-то комментировать преждевременно», — сказал Кавазашвили.