Кавазашвили хотел бы, чтобы состоялся матч между сборными России и Грузии по футболу

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Полуфиналист чемпионата Европы 1968 года в составе сборной СССР Анзор Кавазашвили хотел бы, чтобы матч между сборными России и Грузии по футболу состоялся, однако говорить о возможности проведения такой встречи пока рано. Такое мнение Кавазашвили высказал ТАСС.
Ранее чемпион России в составе московского «Локомотива» Михаил Ашветия в интервью порталу «Чемпионат» заявил, что политика мешает проведению матча между сборными России и Грузии.
«Мне бы очень хотелось, чтобы матч между сборными России и Грузии состоялся. Если кто-то вдруг не хочет, то это не наши проблемы. Спорт — это то, что объединяет людей. Но пока официальных заявлений о возможности его проведения нет, так что детально что-то комментировать преждевременно», — сказал Кавазашвили.
Сборные России и Грузии между собой провели всего две официальные игры и одну товарищескую. Команды одержали по одной победе в очных встречах в отборочном турнире к чемпионату Европы 2004 года, товарищеский матч в 1998 году завершился вничью — 1:1.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.