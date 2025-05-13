Сборная России по футболу не примет участия в турнире CAFA в августе-сентябре

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России не выступит на турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), который планируется провести с 26 августа по 9 сентября 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAFA.
Ранее ТАСС сообщал, что представители CAFA устно обсуждали с Российским футбольным союзом (РФС) участие сборной России в CAFA Nations Cup без официального приглашения.
«Сборная России по футболу не примет участия в CAFA Nations Cup», — сообщили в пресс-службе CAFA.
В 2023 году сборная России получала приглашение, но отказалась от участия в турнире.
CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Восточноазиатская федерация футбола, Федерация футбола Южной Азии и Федерация футбола Западной Азии. В Союзе европейских футбольных ассоциаций, членом которого является РФС, подобная система разделения не действует.