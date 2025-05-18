Сын Криштиану Роналду забил первый гол за сборную Португалии среди игроков до 15 лет

Криштиану Роналду 40 лет, он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его нынешний контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне португалец провел за клуб 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.