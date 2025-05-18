Сын Криштиану Роналду забил первый гол за сборную Португалии среди игроков до 15 лет

Душ Сантуш отличился в матче турнира в Хорватии. Он открыл счет в игре против хозяев турнира.
Душ Сантушу 14 лет, он занимается в академии «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, за основную команду которого играет его отец.
Криштиану Роналду 40 лет, он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его нынешний контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне португалец провел за клуб 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.
Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Пять раз португальский форвард получал «Золотой мяч».