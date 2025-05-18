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Сын Криштиану Роналду забил первый гол за сборную Португалии среди игроков до 15 лет

ТАСС, 18 мая. Сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальца Криштиану Роналду Криштиану душ Сантуш забил дебютный гол в составе сборной Португалии среди игроков не старше 15 лет.

Душ Сантуш отличился в матче турнира в Хорватии. Он открыл счет в игре против хозяев турнира.

Душ Сантушу 14 лет, он занимается в академии «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, за основную команду которого играет его отец.

Криштиану Роналду 40 лет, он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его нынешний контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне португалец провел за клуб 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Пять раз португальский форвард получал «Золотой мяч».