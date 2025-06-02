Зоран Гайич заявил, что Сербия проработает проведение товарищеских игр со сборными России

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Сербия проработает проведение товарищеских матчей со сборными России по всем видам спорта. Об этом ТАСС заявил министр спорта Сербии Зоран Гайич.
Ранее ТАСС сообщал, что Гайич и министр спорта России Михаил Дегтярев подписали меморандум о сотрудничестве стран в сфере физической культуры и спорта.
«Мы договорились о всестороннем взаимодействии с министром спорта России Дегтяревым, — сказал Гайич. — Я уже сказал нашим федерациям посмотреть возможности совместных соревнований и матчей. Есть много видов спорта, где мы могли бы провести такие соревнования».
Мужская и женская сборные России по волейболу победили соперников из национальных команд Сербии и стали победителями Кубка Первого канала, матчи которого прошли в Белграде.