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Зоран Гайич заявил, что Сербия проработает проведение товарищеских игр со сборными России

Ранее команды двух стран провели игры в Белграде.

Источник: Reuters

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Сербия проработает проведение товарищеских матчей со сборными России по всем видам спорта. Об этом ТАСС заявил министр спорта Сербии Зоран Гайич.

Ранее ТАСС сообщал, что Гайич и министр спорта России Михаил Дегтярев подписали меморандум о сотрудничестве стран в сфере физической культуры и спорта.

«Мы договорились о всестороннем взаимодействии с министром спорта России Дегтяревым, — сказал Гайич. — Я уже сказал нашим федерациям посмотреть возможности совместных соревнований и матчей. Есть много видов спорта, где мы могли бы провести такие соревнования».

Мужская и женская сборные России по волейболу победили соперников из национальных команд Сербии и стали победителями Кубка Первого канала, матчи которого прошли в Белграде.