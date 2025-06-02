Зоран Гайич заявил, что Сербия проработает проведение товарищеских игр со сборными России

«Мы договорились о всестороннем взаимодействии с министром спорта России Дегтяревым, — сказал Гайич. — Я уже сказал нашим федерациям посмотреть возможности совместных соревнований и матчей. Есть много видов спорта, где мы могли бы провести такие соревнования».