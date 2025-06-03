Татьяна Куртукова выступит с номером перед матчем сборных России и Нигерии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Татьяна Куртукова выступит с номером открытия перед товарищеским матчем сборных России и Нигерии. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).