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Татьяна Куртукова выступит с номером перед матчем сборных России и Нигерии

Встреча пройдет 6 июня.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Татьяна Куртукова выступит с номером открытия перед товарищеским матчем сборных России и Нигерии. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Популярная исполнительница авторских и русских народных песен Татьяна Куртукова выступит с номером открытия матча Россия — Нигерия с хитом “Матушка”», — сообщили в департаменте.

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет 6 июня на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 20:00 мск.