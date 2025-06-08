Сборная Канады по футболу обыграла украинцев

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сборная Канады по футболу обыграла команду Украины в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в субботу в Торонто, завершилась победой хозяев со счетом 4:2. У победителей дубль оформил Джонатан Дэвид (4-я и 24-я минуты), по одному мячу забили Промис Дэвид (31) и Тейджон Бьюкенен (81). Голы гостей на счету Ильи Забарного (89) и Александра Зинченко (90+2, с пенальти).
Сборная Украины стартует в европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года 5 сентября матчем с французами.
Результаты других товарищеских матчей:
- Дания — Северная Ирландия — 2:1,
- Греция — Словакия — 4:1,
- США — Турция — 1:2.