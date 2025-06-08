Сборная США под руководством Почеттино установила антирекорд последних 10 лет

Напомним, ранее американцы уступили в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ Панаме со счётом 0:1. Далее во встрече за бронзу команда Почеттино проиграла Канаде — 1:2. Осенью 2015 года США под руководством Клинсмана уступила Бразилии (1:4) и Коста-Рике (0:1) в товарищеских матчах. Кроме того, американцы проиграли в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ Мексике — 2:3.