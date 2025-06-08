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Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу

Специалист возглавлял команду с 2023 года.

Источник: Reuters

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Бывший наставник петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу.

Последний матч под руководством Спаллетти национальная команда проведет против Молдавии 9 июня в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

«Вчера вечером мы с президентом Гравиной довольно долго разговаривали, и он сообщил мне, что я буду освобожден от обязанностей главного тренера национальной сборной.

У меня не было намерений сдаваться, я хотел продолжать делать свою работу. Я по-прежнему уверен, что мог бы вывести эту команду на чемпионат мира.

Во вторник я подпишу расторжение контракта с Федерацией футбола Италии», — заявил Спаллетти.

Сборная Италии в первом матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года проиграла в гостях команде Норвегии со счетом 0:3. На чемпионате Европы 2024 года итальянцы в матче ⅛ финала проиграли швейцарцам (0:2).

Спаллетти 66 лет, он был главным тренером сборной Италии с 2023 года. С 2021 по 2023 год он возглавлял «Наполи», с которым в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии. Команда одержала победу в национальном первенстве впервые за 33 года. Ранее Спаллетти тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону», «Интер» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз — суперкубок страны.

С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны.