Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу

«Вчера вечером мы с президентом Гравиной довольно долго разговаривали, и он сообщил мне, что я буду освобожден от обязанностей главного тренера национальной сборной.



У меня не было намерений сдаваться, я хотел продолжать делать свою работу. Я по-прежнему уверен, что мог бы вывести эту команду на чемпионат мира.



Во вторник я подпишу расторжение контракта с Федерацией футбола Италии», — заявил Спаллетти.