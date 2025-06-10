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В Бразилии назвали условие, при котором будут следить за РПЛ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что будет следить за Российской премьер-лигой (РПЛ) в том случае, если бразилец Жерсон перейдет в петербургский «Зенит». Его слова приводит журналист Рай Монтейро в своих социальных сетях.

Источник: Reuters

«Мы говорили на эту тему с Жерсоном, это его личное решение. Очевидно, есть чемпионаты, которые более требовательны, чем другие, но мы собираемся оценивать выступление каждого игрока во всех чемпионатах», — заявил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов активировать опцию выкупа, которая прописана в контракте футболиста с его текущим клубом «Фламенго» в размере €25 млн. Также в сделку мог войти Вендел, чей переход в бразильский «Ботафого» сорвался.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит» занял второе место, набрав 66 очков. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.