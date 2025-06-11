США разгромно уступили Швейцарии, потерпев уже четвёртое подряд поражение при Почеттино

На 13-й минуте встречи швейцарский форвард Дан Ндой открыл счёт. Через 10 минут два хавбека «красных крестоносцев» Михел Эбишер и Йохан Манзамби разыграли комбинацию, которая упрочила преимущество гостей. На 33-й минуте форвард Брил Эмболо забил третий мяч в матче. Финальный результат оформил Манзамби, забивший с передачи полузащитника Ардона Яшари.