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Легенда сборной Белоруссии: Мы ровно и даже качественно сыграли с Россией

Сборная Белоруссии в товарищеском матче с Россией провела достаточно качественный матч, и в ее составе многие выглядели достойно. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий белорусской сборной и борисовского БАТЭ Виталий Родионов.

Источник: РИА "Новости"

«Не могу сказать, что у нас кто-то ярко выделялся на общем фоне. Как это ни странно прозвучит, белорусская команда сыграла достаточно ровно — и, на мой взгляд, даже качественно. Просто в моментах, которые у нее были, где-то удача отвернулась. Вот у российских футболистов все получалось с реализацией моментов. Не скажу, что автор гола у Белоруссии как-то выделялся, хотя когда он забивал, получился хороший эпизод с его подключением. Он достаточно классно сыграл и мастерски воспользовался моментом. И в целом, в сборной Белоруссии были футболисты, которые провели хорошую, достойную игру», — считает Родионов.

Сборная Белоруссии подошла к матчу против России с серией из трех побед кряду, две из которых были крупными — белорусская команда разгромила Таджикистан и Казахстан, 5:0 и 4:1 соответственно. Однако подопечным Валерия Карпина она уступила 1:4. Все четыре мяча в составе российской сборной забил Ярослав Гладышев.

Беларусь
1:4
Первый тайм: 0:3
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
10.06.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Национальный
Главные тренеры
Карлос Алос
Валерий Карпин
Голы
Беларусь
Вадим Пигас
54′
Россия
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
Россия
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти