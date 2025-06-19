Карпин рассказал о самых «глупых» вопросах журналистов на пресс-конференциях

«Лично меня не утомляет общение с журналистами от слова совсем. Иногда даже интересно, какую ерунду будут спрашивать меня. Про лабубу, бомбардиро-крокодило или про то, кто будет капитаном. Мне интересно, придумают ли что-то новое. Это не утомляет, тем более что это часть работы, за которую мне платят», — сказал Карпин.