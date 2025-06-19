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Карпин рассказал о самых «глупых» вопросах журналистов на пресс-конференциях

Главный тренер «Динамо» и сборной России отметил, что с удовольствием посещает пресс-конференции.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин с удовольствием посещает пресс-конференции, ему интересно, какие новые вопросы придумают журналисты. Об этом Карпин рассказал в рамках сессии «Спорт и ТВ: вместе к успеху» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Лично меня не утомляет общение с журналистами от слова совсем. Иногда даже интересно, какую ерунду будут спрашивать меня. Про лабубу, бомбардиро-крокодило или про то, кто будет капитаном. Мне интересно, придумают ли что-то новое. Это не утомляет, тем более что это часть работы, за которую мне платят», — сказал Карпин.

«Также это добавляет аудитории для футбола. Поэтому я хожу с удовольствием. Иногда после проигранной игры не хочется идти, но нужно, потому что часть работы. За день до матча в сборной нормально, себе поднять настроение и других порадовать», — добавил тренер.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!». В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.