Легендарный вратарь сборной Нигерии умер в возрасте 61 года

Руфаи внес значительный вклад в историю нигерийского футбола. В составе сборной он стал обладателем Кубка африканских наций в 1994 году и завоевал серебро на турнире четырьмя годами позже. Кроме того, вратарь защищал цвета своей страны на двух чемпионатах мира в 1994 и 1998 годах.