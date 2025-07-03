Легендарный вратарь сборной Нигерии умер в возрасте 61 года

Руфаи внес значительный вклад в историю нигерийского футбола. В составе сборной он стал обладателем Кубка африканских наций в 1994 году и завоевал серебро на турнире четырьмя годами позже. Кроме того, вратарь защищал цвета своей страны на двух чемпионатах мира в 1994 и 1998 годах.
Одним из ярких моментов в его карьере стал гол в матче отборочного этапа Кубка Африки 1994 года против сборной Эфиопии — тогда Нигерия одержала убедительную победу со счетом 6:0, а Руфаи отличился забитым мячом, что редкость для игроков его амплуа.