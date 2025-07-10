Сафонов оценил состояние сборной России

«Если бы сборная России играла на чемпионате мира или Евро, с ней бы считались многие европейские команды. Мы бы показали лучшие результаты за последние годы», — поделился Сафонов. По мнению голкипера, у нового молодого поколения есть шанс поднять уровень сборной России на порядок выше, чем он был.