Уругвай вряд ли сыграет с Россией в ноябре, переговоры с Аргентиной продолжаются

«У команды Месси есть вариант сыграть один матч с Китаем, а затем вылететь в Москву на встречу со сборной России. Если удастся согласовать детали, оба матча — с Аргентиной и Чили — могут пройти в ноябре в Москве», — заключил один из собеседников Sport24.