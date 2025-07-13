Уругвай вряд ли сыграет с Россией в ноябре, переговоры с Аргентиной продолжаются

«Сборная России, скорее всего, не сыграет с Уругваем в ноябре. Уругвайская ассоциация дала устное согласие на проведение осенней серии матчей в Южной Корее. Сейчас они ориентированы на выезд именно туда», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Тем не менее, переговоры между РФС и уругвайской стороной продолжаются. Россия пытается договориться и вернуть матч в повестку. Окончательное решение по Уругваю должно быть принято к концу лета», — добавил он.
Другой источник отметил, что по-прежнему сохраняется вероятность проведения товарищеского матча со сборной Аргентины.
«У команды Месси есть вариант сыграть один матч с Китаем, а затем вылететь в Москву на встречу со сборной России. Если удастся согласовать детали, оба матча — с Аргентиной и Чили — могут пройти в ноябре в Москве», — заключил один из собеседников Sport24.