Йоахим Лев возвращается? Легендарный немецкий тренер может возглавить сборную Узбекистана

Но Лев наверняка не откажется еще раз сыграть на чемпионате мира — этот турнир ему хорошо знаком. Йоахим стал главным тренером сборной Германии в 2006 году и с тех пор добился немалых успехов — под его руководством команда выиграла бронзу чемпионата мира-2010 в ЮАР и золото ЧМ-2014 в Бразилии. Кроме того, сборная Германии победила на Кубке конфедераций в 2017 году в России.