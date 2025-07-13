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Йоахим Лев возвращается? Легендарный немецкий тренер может возглавить сборную Узбекистана

Неожиданно, но разумно.

Йоахим Лев покинул сборную Германии летом 2021 года и до сих пор оставался без работы. Но вскоре это может измениться: по данным Championat.Asia, чемпион мира — основной кандидат на место главного тренера сборной Узбекистана.

Возвращение на чемпионат мира

Напомним, ранее Узбекистан впервые в своей истории вышел на чемпионат мира, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Команда под руководством Тимура Кападзе заняла второе место в группе А отборочного турнира, набрав 21 балл. С первой строчки на чемпионат мира отправился Иран.

Сам Кападзе возглавил сборную в январе — он заменил словенского специалиста Сречко Катанеца, который трудился в Узбекистане с 2021 года и не смог продолжить работу по состоянию здоровья. По словам узбекистанского тренера, с ним подписали краткосрочный контракт: «Мы договорились до ноября. Что будет дальше, покажет время», — говорил Кападзе в июне после выхода на чемпионат мира.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на Championat.Asia, в случае прихода Лева на пост главного тренера Кападзе может войти в его штаб.

Знакомый турнир

Покидая сборную Германии в 2021 году, Лев объявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру. «Ничего не закончится после этого. Я люблю ежедневную работу на поле и тренировки с игроками», — говорил немецкий специалист.

Однако до сих пор Лев оставался без работы. При этом постоянно ходили разные слухи: по некоторым данным, Йоахим мог возглавить сборные Англии, Бразилии или Бельгии, а также «ПСЖ» и «Баварию». Ни в одну из команд он в итоге не перешел.

Но Лев наверняка не откажется еще раз сыграть на чемпионате мира — этот турнир ему хорошо знаком. Йоахим стал главным тренером сборной Германии в 2006 году и с тех пор добился немалых успехов — под его руководством команда выиграла бронзу чемпионата мира-2010 в ЮАР и золото ЧМ-2014 в Бразилии. Кроме того, сборная Германии победила на Кубке конфедераций в 2017 году в России.

В 2014 году Лев был признан тренером года в Германии и тренером года по версии ФИФА. Помимо этого, на счету специалиста несколько немецких государственных наград, включая два «Серебряных лавровых листа» за спортивные достижения.

Артем Белинин

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