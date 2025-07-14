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Чемпион РФ по биатлону: Начал больше уважать сборную России по футболу

Российский биатлонист, чемпион страны Евгений Сидоров рассказал о своем отношении к футболу.

Источник: РИА "Новости"

— Все еще разочарован в футболе?

— Да, ничего не поменялось. Я, конечно, иногда смотрю футбол. Когда сборная России играет, сравниваю, как они играли тогда и сейчас. Видно, что другой уровень стал, начинаешь больше их уважать в плане игры. Тем не менее их большой уровень заработка все также вызывает у меня непонимание. Почему именно в футболе столько денег, а в других видах спорта, в которых не меньше вкладываются, устают, зарплаты в разы ниже? — заявил Сидоров в интервью корреспонденту Sport24 Виктории Дмитриевой.

Сборная России по футболу отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА по политическим причинам с 2022 года.