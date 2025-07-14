Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к старту в Евролиге

Под началом главного тренера белорусской дружины Николаса Альварадо к выезду в Грузию готовятся 14 футболистов: вратари — Владимир Устинович, Никита Мельниченко; полевые игроки — Вадим Бокач, Иван Константинов, Артемий Дрозд, Никита Чайковский, Юрий Петровский, Евгений Новиков, Игорь Бриштель, Егор Гордецкий, Анатолий Рябко, Олег Гапон, Александр Кириллов, Максим Харитонов.
После тренировочного сбора в Минске белорусы отправятся в Батуми, где проведут три поединка с командами Турции (18 июля), Германии (19 июля) и Чехии (20 июля). Затем белорусские пляжники возьмут курс на Италию. С 25 по 27 июля в Кастелламмаре-ди-Стабия их соперниками будут сборные Латвии, Молдовы и Швейцарии. Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджио. В двух предыдущих сезонах белорусы становились обладателями бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро. На недавнем чемпионате мира на Сейшелах сборная Беларуси впервые в истории завоевала медали, став серебряным призером. В финальном поединке планетарного форума белорусы уступили бразильцам.