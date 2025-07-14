Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к старту в Евролиге

После тренировочного сбора в Минске белорусы отправятся в Батуми, где проведут три поединка с командами Турции (18 июля), Германии (19 июля) и Чехии (20 июля). Затем белорусские пляжники возьмут курс на Италию. С 25 по 27 июля в Кастелламмаре-ди-Стабия их соперниками будут сборные Латвии, Молдовы и Швейцарии. Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджио. В двух предыдущих сезонах белорусы становились обладателями бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро. На недавнем чемпионате мира на Сейшелах сборная Беларуси впервые в истории завоевала медали, став серебряным призером. В финальном поединке планетарного форума белорусы уступили бразильцам.