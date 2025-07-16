Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Линфилд
0
:
Шелбурн
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.58
П2
2.43
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Динамо Мн
0
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
4.52
X
3.90
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
17.07
Даугавпилс
:
Влазния
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.85
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
17.07
Ильвес
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.25
П2
1.42
Футбол. Лига Европы
17.07
Актобе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.83
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
завершен
Ауда
4
:
Ларн
6
П1
X
П2

В сборной Польши назначили нового тренера после скандала с Левандовским

Ян Урбан возглавил сборную Польши по футболу после скандала с Левандовским.

Источник: Reuters

ВАРШАВА, 16 июл — РИА Новости. Ян Урбан назначен главным тренером сборной Польши, сообщил журналистам председатель Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша.

Бывший главный тренер национальной команды Михал Пробеж был отправлен в отставку после серии неудачных выступлений команды. По словам Кулеши, первой целью для Урбана является выход сборной Польши в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Я желаю главному тренеру удачи и уверяю вас, что он может рассчитывать на полную поддержку: мою, правления и всех сотрудников PZPN», — заявил Кулеша.

8 июня нападающий Роберт Левандовский заявил, что не будет выступать за сборную Польши, пока ее тренирует Пробеж. Ранее футболист не получил вызов в национальную команду и сообщил, что это произошло из-за ментальной усталости. Позднее он был лишен капитанской повязки.

Урбану 63 года. Как игрок, он выступал за польские команды «Заглембе» (Сосновец), «Гурник» (Забже), а также испанские клубы «Осасуна», «Реал Вальядолид» и «Толедо». За сборную Польши он сыграл 57 матчей, забив 7 голов. После завершения игровой он начал тренерскую работу, руководил в том числе варшавской «Легией», с которой стал чемпионом Польши, завоевал Кубок и Суперкубок страны.