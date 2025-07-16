В сборной Польши назначили нового тренера после скандала с Левандовским

Урбану 63 года. Как игрок, он выступал за польские команды «Заглембе» (Сосновец), «Гурник» (Забже), а также испанские клубы «Осасуна», «Реал Вальядолид» и «Толедо». За сборную Польши он сыграл 57 матчей, забив 7 голов. После завершения игровой он начал тренерскую работу, руководил в том числе варшавской «Легией», с которой стал чемпионом Польши, завоевал Кубок и Суперкубок страны.