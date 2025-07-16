В сборной Польши назначили нового тренера после скандала с Левандовским

ВАРШАВА, 16 июл — РИА Новости. Ян Урбан назначен главным тренером сборной Польши, сообщил журналистам председатель Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша.
Бывший главный тренер национальной команды Михал Пробеж был отправлен в отставку после серии неудачных выступлений команды. По словам Кулеши, первой целью для Урбана является выход сборной Польши в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
«Я желаю главному тренеру удачи и уверяю вас, что он может рассчитывать на полную поддержку: мою, правления и всех сотрудников PZPN», — заявил Кулеша.
8 июня нападающий Роберт Левандовский заявил, что не будет выступать за сборную Польши, пока ее тренирует Пробеж. Ранее футболист не получил вызов в национальную команду и сообщил, что это произошло из-за ментальной усталости. Позднее он был лишен капитанской повязки.
Урбану 63 года. Как игрок, он выступал за польские команды «Заглембе» (Сосновец), «Гурник» (Забже), а также испанские клубы «Осасуна», «Реал Вальядолид» и «Толедо». За сборную Польши он сыграл 57 матчей, забив 7 голов. После завершения игровой он начал тренерскую работу, руководил в том числе варшавской «Легией», с которой стал чемпионом Польши, завоевал Кубок и Суперкубок страны.