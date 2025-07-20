Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.50
П2
1.58
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
0
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Белорусы победили чехов в матче Евролиги по пляжному футболу

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила этап Евролиги в Батуми, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В своем заключительном поединке группы В белорусы встречались с командой Чехии и одержали викторию с крупным счетом — 9:2. До этого подопечные Николаса Альварадо разгромили сборные Турции (12:1) и Германии (6:1).

После турнира на черноморском побережье белорусская дружина отправится в Италию. С 25 по 27 июля на берегу Тирренского моря в Кастелламмаре-ди-Стабия их соперниками будут сборные Латвии, Молдовы и Швейцарии.

Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. В двух предыдущих сезонах белорусы становились обладателями бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро. На недавнем чемпионате мира на Сейшелах сборная Беларуси впервые в истории завоевала медали, став серебряным призером. В финальном поединке планетарного форума белорусы уступили бразильцам.