Белорусы победили чехов в матче Евролиги по пляжному футболу

В своем заключительном поединке группы В белорусы встречались с командой Чехии и одержали викторию с крупным счетом — 9:2. До этого подопечные Николаса Альварадо разгромили сборные Турции (12:1) и Германии (6:1).
После турнира на черноморском побережье белорусская дружина отправится в Италию. С 25 по 27 июля на берегу Тирренского моря в Кастелламмаре-ди-Стабия их соперниками будут сборные Латвии, Молдовы и Швейцарии.
Суперфинал Евролиги пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. В двух предыдущих сезонах белорусы становились обладателями бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро. На недавнем чемпионате мира на Сейшелах сборная Беларуси впервые в истории завоевала медали, став серебряным призером. В финальном поединке планетарного форума белорусы уступили бразильцам.