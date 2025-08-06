МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных России и Катара пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет 7 сентября в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд».
«Матч сборных России и Катара пойдет в рейтинг ФИФА», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
Сборная Катара располагается на 53-м месте в рейтинге ФИФА, команда России идет 35-й.
С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров. Команды России и Катара провели товарищеский матч 12 сентября 2023 года, встреча в Катаре завершилась со счетом 1:1. Этот матч, а также две игры против олимпийской сборной Египта (1:2, 1:1) в сентябре 2023 года не учитывались в рейтинге ФИФА.