Матч сборных России и Катара пойдет в рейтинг ФИФА

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров. Команды России и Катара провели товарищеский матч 12 сентября 2023 года, встреча в Катаре завершилась со счетом 1:1. Этот матч, а также две игры против олимпийской сборной Египта (1:2, 1:1) в сентябре 2023 года не учитывались в рейтинге ФИФА.