Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Акрон
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
4.45
X
3.05
П2
2.05
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.80
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.64
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.65
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.41
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.26
П2
4.35
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.53
П2
5.46
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.20
П2
4.90
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.70
П2
8.30
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.09
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.65
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.09
П2
6.35

Матч сборных России и Иордании по футболу пройдет на «Лукойл-Арене»

Встреча состоится 4 сентября.

Источник: https://t.me/teamrussia

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Иордании пройдет на «Лукойл-Арене» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Встреча пройдет 4 сентября и начнется в 20:00 мск.

Сборная России сыграет на «Лукойл-Арене» впервые с 7 сентября 2021 года. Тогда россияне одержали победу над командой Мальты в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. По итогам квалификации сборная России должна была сыграть в плей-офф за выход на мировое первенство, однако в феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

В 2025 году сборная России провела матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1) и Белоруссии (4:1). В рейтинге ФИФА россияне располагаются на 35-й позиции.

7 сентября россияне на выезде встретятся с соперниками из Катара. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии. 12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге проведет матч с командой Перу, 15 ноября российские футболисты в Сочи примут чилийцев.

Футбол. Товарищеские матчи
04.09
Россия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
7.80