Матч сборных России и Иордании по футболу пройдет на «Лукойл-Арене»

Сборная России сыграет на «Лукойл-Арене» впервые с 7 сентября 2021 года. Тогда россияне одержали победу над командой Мальты в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. По итогам квалификации сборная России должна была сыграть в плей-офф за выход на мировое первенство, однако в феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.