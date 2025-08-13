Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Оренбург
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
6.30
X
2.90
П2
1.88
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.60
П2
3.25
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.55
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.07
П2
3.07
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.47
П2
2.80
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.40
П2
7.00

Йоахим Лёв отказался возглавить сборную Узбекистана — Bild

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ответил отказом на предложение возглавить сборную Узбекистана.

Источник: Getty Images

Об этом сообщает Bild. Ранее сообщалось, что футбольная ассоциация Узбекистана начала переговоры с немецким специалистом.

По информации источника, Лёв в течение нескольких дней серьёзно рассматривал предложение, но принял решение вежливо отказаться. Встреча между сторонами так и не состоялась.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в истории выступит на чемпионате мира. Команда обеспечила себе место в финальной части ЧМ-2026.

Лёв работал главным тренером немецкой сборной с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии и Кубка конфедераций 2017 года в России. С 2021 года специалист не работал ни в одной команде.