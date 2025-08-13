Йоахим Лёв отказался возглавить сборную Узбекистана — Bild

Лёв работал главным тренером немецкой сборной с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии и Кубка конфедераций 2017 года в России. С 2021 года специалист не работал ни в одной команде.