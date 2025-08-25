Ричмонд
Молодежная сборная России по футболу впервые с 2021 года проведет домашние матчи

Соперниками российской команды станут футболисты из Саудовской Аравии.

Источник: Телеграм-канал молодежной сборной России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) сыграет два товарищеских матча с командой Саудовской Аравии (игроки не старше 23 лет) в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встречи пройдут 5 и 8 сентября на стадионе «Родина».

Последний раз молодежная сборная России проводила домашний матч 16 ноября 2021 года в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы — 2023. Тогда российские футболисты обыграли команду Испании со счетом 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

