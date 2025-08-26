Стали известны соперники сборной Бразилии в октябрьских контрольных матчах

«После товарищеских матчей с командами Южной Кореи и Японии мы хотим провести встречи с командами из Африки в ноябре, а в марте и июне 2026 года — с европейскими топ-сборными. Мы понимаем, что матчи с представителями разных стилей футбола со всего мира позволят получить ценный опыт и понимание того, с чем предстоит столкнуться на чемпионате мира», — приводит слова Каэтано официальный YouTube-канал CBF.