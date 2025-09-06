Ричмонд
«Получил по лицу, но кайфанул»: фанат о толчке Роналду

Болельщик, которого оттолкнул нападающий Криштиану Роналду, кратко высказался о ситуации с португальским футболистом.

Болельщик, которого оттолкнул нападающий Криштиану Роналду, кратко высказался о ситуации с португальским футболистом. Его слова приводит Telegram-канал «Mash на спорте».

«Получил по лицу, но кайфанул», — заявил он.

Инцидент произошел в одном из отелей Еревана, где португальские футболисты остановились перед матчем квалификационного раунда чемпионата мира — 2026 со сборной Армении. Фанат подбежал к португальскому футболисту, чтобы сделать с ним совместное фото. В ответ Роналду оттолкнул болельщика, а другим фанатам дорогу преградили охранники.

Сборные Португалии и Армении сыграют 6 сентября. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

8 июня 2025 года Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

В составе сборной Португалии Роналду также выиграл чемпионат Европы — 2016 и Лигу наций — 2019.

