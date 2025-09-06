Футболист ЦСКА Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы в матче за сборную

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение мышц бедра во время товарищеского матча за сборную России против команды Иордании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Уточняется, что по результатам медицинского обследования Глебов пропустит около трех-четырех недель.
В четверг сборная Иордании впервые провела товарищеский матч с командой России. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» и завершилась со счетом 0:0. 19-летний Глебов вышел на замену на 62-й минуте и провел первую игру за национальную команду.
В текущем сезоне Глебов провел 11 матчей в составе ЦСКА в разных турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами. По итогам семи туров Мир — Российской премьер-лиги московский клуб с 15 очками идет на втором месте в турнирной таблице, уступая «Краснодару», на счету которого 16 очков.
Валерий Карпин
Джамал Селлами
1
Александр Максименко
6
Дмитрий Баринов
67
Максим Глушенков
21
Руслан Литвинов
72′
14
Евгений Морозов
68′
30
Илья Вахания
61′
4
Данил Круговой
23
Юрий Горшков
61′
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
61′
7
Алексей Батраков
53
Александр Черников
87′
11
Антон Миранчук
20
Дмитрий Воробьев
76′
9
Тамерлан Мусаев
10
Андрей Мостовой
43′
61′
19
Кирилл Глебов
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
16
Мохаммад Абу Аль-Нади
10
Муса Аль-Таамари
21
Низар Аль-Рашдан
23
Адхам Аль-Курайши
87′
6
Юсеф Абу Аль-Джазар
20
Моханнад Абу Таха
68′
2
Мохаммад Абу Хашиш
11
Язан Аль-Наймат
64′
13
Махмуд Аль-Марди
9
Али Ольван
87′
8
Амер Джамус
15
Ибрахим Саадех
87′
18
Резик Бани Хани
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти