Футболист ЦСКА Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы в матче за сборную

В текущем сезоне Глебов провел 11 матчей в составе ЦСКА в разных турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами. По итогам семи туров Мир — Российской премьер-лиги московский клуб с 15 очками идет на втором месте в турнирной таблице, уступая «Краснодару», на счету которого 16 очков.