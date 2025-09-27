Журова порадовалась решению УЕФА не отстранять Израиль от турниров

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
1
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.90
П2
9.75
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.84
П2
2.10
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.20
П2
4.20
Футбол. Италия
16:00
Комо
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.84
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.75
П2
4.10
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.58
П2
2.52
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.95
П2
2.00
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.65
П2
2.17
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.79
П2
2.52
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.03
П2
4.00
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.89
П2
1.85
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.37
П2
2.49
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Сити
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Испания
17:15
Атлетико
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.65
П2
2.30
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.18
П2
1.79
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.60
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.86
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.77
П2
2.26
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.98
П2
3.54
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.80
П2
5.10
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.46
П2
1.55
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.41
П2
5.80
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.42
П2
3.90
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
16.00

Журова порадовалась решению УЕФА не отстранять Израиль от турниров

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о предварительном решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять Израиль от участия в международных турнирах. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Источник: РИА "Новости"

Журова положительно оценила информацию о том, что УЕФА не намерен запрещать футбольным командам из Израиля принимать участие в соревнованиях. «УЕФА поступил правильно, решив не отстранять израильских футболистов. Я против отстранения Израиля в спорте в принципе. А со страной пусть разбираются ООН и политики», — заявила она.

25 сентября издание Israel Hayom сообщило, что УЕФА не будет отстранять команды из Израиля из-за давления США. Отмечалось, что вопрос отстранения израильских команд предварительно снят с повестки дня.

Ранее Журова объяснила невозможность отстранения Израиля от турниров. «Устраивать разборки за счет спортсменов и давить на президентов стран — бесполезно», — сказала она.

До этого восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».