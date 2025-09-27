Журова порадовалась решению УЕФА не отстранять Израиль от турниров

Журова положительно оценила информацию о том, что УЕФА не намерен запрещать футбольным командам из Израиля принимать участие в соревнованиях. «УЕФА поступил правильно, решив не отстранять израильских футболистов. Я против отстранения Израиля в спорте в принципе. А со страной пусть разбираются ООН и политики», — заявила она.