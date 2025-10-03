Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Хоффенхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.02
П2
3.75
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.30
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.70
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.58
П2
3.92
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
2.96
П2
4.25
Футбол. Премьер-лига
04.10
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.23
П2
1.40

Мостовой считает, что футболист Умяров заслужил вызов в сборную России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров впервые попал в окончательный состав национальной команды.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров играет важную роль в команде, поэтому заслуженно получил вызов в сборную России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой.

Умяров вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре, впервые получив вызов в национальную команду.

«Умяров заслужил вызов в сборную. Он является одним из лидеров “Спартака”, играет важную роль в последних успехах команды, поэтому Карпин не мог его не вызвать. Он долго шел к этому и добился вызова», — сказал Мостовой.

В октябре сборная России проведет два матча: 10 октября в Волгограде против иранцев, 14 октября в Москве — против команды Боливии.