Агент Сафонов: общественное мнение повлияло на вызов Умярова в сборную

«Умяров заслуживает вызова в сборную России. Это точно вызов не по блату. Карпин дал понять, что следит за всеми игроками. Я считаю Наиля одним из лучших футболистов на своей позиции в России, вещи надо называть своими именами. Общественное мнение повлияло, чтобы Умяров получил свой вызов», — сказал Сафонов Metaratings.ru.