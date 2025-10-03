Агент Сафонов: общественное мнение повлияло на вызов Умярова в сборную

Агент Алексей Сафонов высказался о вызове 25-летнего полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в сборную России на предстоящие BetBoom товарищеские матчи против Ирана и Боливии.
10 октября россияне проведут игру с Ираном в Волгограде, а 14 октября в Москве встретятся со сборной Боливии.
«Умяров заслуживает вызова в сборную России. Это точно вызов не по блату. Карпин дал понять, что следит за всеми игроками. Я считаю Наиля одним из лучших футболистов на своей позиции в России, вещи надо называть своими именами. Общественное мнение повлияло, чтобы Умяров получил свой вызов», — сказал Сафонов Metaratings.ru.
Контракт Умярова со «Спартаком» действителен до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне в активе футболиста 12 матчей во всех турнирах и три результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро. Умяров пока не провёл ни одной игры за сборную России.