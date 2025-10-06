Подольская и Маршал исполнят гимн России на матчах с иранцами и боливийцами

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Александр Маршал исполнит гимн России на матче сборной по футболу с командой Боливии, Наталья Подольская исполнит гимн перед игрой с иранцами. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).