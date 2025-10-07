Ричмонд
Стало известно имя возможного нового тренера сборной Казахстана

Им может стать поляк Михал Пробеж.

Источник: Reuters

ТАСС, 7 октября. Сборную Казахстана по футболу может возглавить польский тренер Михал Пробеж. Об этом сообщил журналист Матеуш Борек в эфире YouTube-канала Moc Futbolu.

По информации журналиста, бывший главный тренер сборной Польши достиг соглашения с Казахстанской федерацией футбола о начале сотрудничества. Официальное подтверждение этой информации ожидается в ближайшее время, однако детали контракта пока остаются неизвестными.

В сентябре пост главного тренера сборной Казахстана покинул Али Алиев, который сменил в этой должности россиянина Станислава Черчесова.

Пробежу 53 года, он возглавлял сборную Польши с 2023 по 2025 год. Единственным клубом тренера за пределами Польши был греческий «Арис».