Карпин назвал злом ограничения в футболе

В интервью порталу «РБ Спорт» Дегтярев затрагивал тему со скептическим отношением Карпина к позиции министра по лимиту, отметив, что в следующий раз может не согласовать его кандидатуру при продлении контракта. «Если для того, чтобы согласовать тренера сборной, главный тренер должен быть согласным с любым высказыванием министра или кого-то другого, то я не буду говорить то, что хотят. Если от этого зависит, значит, не согласуют», — подчеркнул Карпин.