Карпин назвал злом ограничения в футболе

Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Источник: РИА "Новости"

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Лимит на легионеров и другие ограничения являются злом для футбола. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Ограничения — это зло. Я же не вдаюсь в подробности по подбору состава: нужно делать замены, тебе нужны русские игроки, чтобы выпускать, сколько за кого платить денег. Много нюансов. Нужно конкурировать с одним или с несколькими [игроками]. Если я лучше, то буду играть», — сказал Карпин.

В интервью порталу «РБ Спорт» Дегтярев затрагивал тему со скептическим отношением Карпина к позиции министра по лимиту, отметив, что в следующий раз может не согласовать его кандидатуру при продлении контракта. «Если для того, чтобы согласовать тренера сборной, главный тренер должен быть согласным с любым высказыванием министра или кого-то другого, то я не буду говорить то, что хотят. Если от этого зависит, значит, не согласуют», — подчеркнул Карпин.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года, действующий контракт специалиста истекает в июле 2028 года.

