Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
П1
4.40
X
3.65
П2
1.86

Матчи сборной России по футболу рассудят арбитры из Черногории

Россияне сыграют с командой Ирана 10 октября Волгограде, с боливийцами — 14 октября в Москве.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 октября. Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Боливии и Ирана рассудит бригада арбитров из Черногории. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Главным судьей обеих встреч назначен рефери Международной федерации футбола Никола Дабанович. Ему будут помогать судьи Владан Тодорович и Срджан Йованович. Резервными арбитрами назначены россияне. На матче с командой Ирана будет работать Рафаэль Шафеев, на игре со сборной Боливии — Антон Фролов.

Сборная России сыграет с командой Ирана 10 октября Волгограде, с боливийцами — 14 октября в Москве. Обе игры начнутся в 20:00 мск.