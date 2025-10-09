Футболисты сборной России посетили музей-панораму «Сталинградская битва»

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу перед матчем с командой Ирана посетили музей-панораму «Сталинградская битва» в Волгограде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Футболисты российской команды прилетели в Волгоград 8 октября. В четверг футболисты сборной России проведут тренировку на «Волгоград-Арене».
Сборная России сыграет с командой Ирана 10 октября, с боливийцами — 14 октября в Москве. Обе игры начнутся в 20:00 мск. Российский футбольный союз посвятил осенние матчи национальной команды Году защитника Отечества.