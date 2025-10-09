Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.04
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
28.00
X
9.00
П2
1.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
18.00
П2
1.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.60
П2
1.93
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.35

Футболисты сборной России посетили музей-панораму «Сталинградская битва»

Сборная России сыграет с командой Ирана 10 октября на «Волгоград-Арене».

Источник: РФС

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу перед матчем с командой Ирана посетили музей-панораму «Сталинградская битва» в Волгограде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Футболисты российской команды прилетели в Волгоград 8 октября. В четверг футболисты сборной России проведут тренировку на «Волгоград-Арене».

Сборная России сыграет с командой Ирана 10 октября, с боливийцами — 14 октября в Москве. Обе игры начнутся в 20:00 мск. Российский футбольный союз посвятил осенние матчи национальной команды Году защитника Отечества.

Футбол. Товарищеские матчи
10.10
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.19
П2
8.50