Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
56.00
X
14.00
П2
1.16
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.05
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.50
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
25.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
7.18
X
4.50
П2
1.48
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.25
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.60
П2
5.10
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Англия
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
1.07
X
18.70
П2
92.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

Главный тренер сборной России оценил уровень игроков Ирана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел предматчевую пресс-конференцию перед товарищеской встречей со сборной Ирана, которая состоится 10 октября на «Волгоград Арене». Его слова передает «Чемпионат».

Источник: РИА "Новости"

«Иран — один из самых серьёзных наших соперников. Не брал бы только рейтинг ФИФА. Понятно, что команды из Европы или Латинской Америки — там уровень сопротивления немного другой. У нас чаще соперники слабее», — заявил Карпин.

Тренер подчеркнул, что сборная России тщательно изучила иранскую команду, учитывая опыт предыдущей встречи два года назад. Карпин сравнил уровень Ирана с такими командами, как Сербия и Нигерия, отметив наличие в составе «добротных футболистов», включая легионеров российского чемпионата.

Особое внимание наставник уделил нападающему Мехди Тарами, но подчеркнул, что российская команда будет ориентироваться на собственную игру, а не на персональную опеку отдельных футболистов. Матч станет частью подготовки сборной России к возобновлению отборочного цикла Чемпионата мира 2026.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше