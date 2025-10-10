В ожидании праздника. Российские футболисты сыграют с командой Ирана

В последний раз сборная России играла с командой Ирана в 2023 году, тогда встреча прошла в Тегеране и завершилась со счетом 1:1. Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что иранцы с того момента особо не изменились. «Сильных сторон много, хорошие, добротные футболисты собраны, в том числе играющие в чемпионате России, — сказал Карпин журналистам. — Сердар Азмун не сыграет из-за травмы. На конкретных футболистов внимания не обращаем, хотим видеть свою хорошую игру. Особых изменений у сборной Ирана не заметили с 2023 года, но появляются новые игроки. Не считали, но больше половины состава не играло. Не думаю, что Иран будет чем-то удивлять».