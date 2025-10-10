Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.00
П2
32.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.00
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.40
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.35
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.02
X
45.00
П2
79.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.50
П2
22.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Дания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
0
:
Нидерланды
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
10
:
Сан-Марино
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Босния и Герцеговина
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Уэльс
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2

В Волгограде в третий раз за три года пройдет матч сборной России

В городе-герое состоится игра с иранской командой. Осенний цикл матчей национальной футбольной сборной посвящен Году защитника Отечества.

Источник: БЕЛТА

Как отмечает администрация Волгоградской области, сборная России активно вовлечена в патриотическую тематику, и, подчеркивая важность сохранения исторической памяти, футболисты посетили музей-панораму «Сталинградская битва». Здесь они смогли узнать больше о героическом прошлом города и ключевом сражении Великой Отечественной войны.

Бывшие футболисты сборной Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Гильерме Маринато и Ари в оборонно-спортивном лагере «Авангард» пообщались с молодежью и ветеранами СВО.

Общая патриотическая тематика будет отражена и в программе-открытии. Вечер начнет группа «СерьГа» (0+), известная своими выступлениями в зоне СВО и поддержкой российских военнослужащих. Перед началом игры на поле развернут 50-метровые полотна с футболками национальных сборных, а гимн России исполнит певица Наталья Подольская (0+). Стартовый свисток прозвучит в 20.00.

Отмечается, что на сегодняшний день уже продано 40 тыс. билетов на матч. Причем ожидается прибытие болельщиков и из других регионов России, которые смогут не только насладиться игрой, но и познакомиться с достопримечательностями города-героя.

Гостей ждет развлекательная программа в рамках фестиваля. Они смогут принять участие в конкурсах, сфотографироваться и получить автографы футболистов. Музыкальным подарком для болельщиков станет выступление группы «Браво» (0+), которая исполнит хиты прямо на стадионе. После окончания матча прозвучит ее композиция «Дорога в облака».