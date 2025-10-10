В Волгограде в третий раз за три года пройдет матч сборной России

Как отмечает администрация Волгоградской области, сборная России активно вовлечена в патриотическую тематику, и, подчеркивая важность сохранения исторической памяти, футболисты посетили музей-панораму «Сталинградская битва». Здесь они смогли узнать больше о героическом прошлом города и ключевом сражении Великой Отечественной войны.
Бывшие футболисты сборной Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Гильерме Маринато и Ари в оборонно-спортивном лагере «Авангард» пообщались с молодежью и ветеранами СВО.
Общая патриотическая тематика будет отражена и в программе-открытии. Вечер начнет группа «СерьГа» (0+), известная своими выступлениями в зоне СВО и поддержкой российских военнослужащих. Перед началом игры на поле развернут 50-метровые полотна с футболками национальных сборных, а гимн России исполнит певица Наталья Подольская (0+). Стартовый свисток прозвучит в 20.00.
Отмечается, что на сегодняшний день уже продано 40 тыс. билетов на матч. Причем ожидается прибытие болельщиков и из других регионов России, которые смогут не только насладиться игрой, но и познакомиться с достопримечательностями города-героя.
Гостей ждет развлекательная программа в рамках фестиваля. Они смогут принять участие в конкурсах, сфотографироваться и получить автографы футболистов. Музыкальным подарком для болельщиков станет выступление группы «Браво» (0+), которая исполнит хиты прямо на стадионе. После окончания матча прозвучит ее композиция «Дорога в облака».